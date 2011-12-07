СИБУР и ТАИФ завершили сделку по объединению нефтехимических и энергетических предприятий. Это следует из материалов СИБУРа.

Ранее СИБУР и ТАИФ заключили договор об окончательных условиях объединения своих нефтехимических и энергетических предприятий. Сделка прошла в два этапа. За второй этап СИБУР разместил ценных бумаг на сумму в 3 млрд долларов. Объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков.

Напомним, ФАС одобрил ходатайство СИБУРа о приобретении 100% голосующих акций АО «ТАИФ».