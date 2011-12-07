Урбанисты предложили сделать платный въезд в исторический центр Казани

Платный въезд в исторический центр Казани решит проблему пробок в городе, считают урбанисты. Об этом пишут РИА Новости.

В Казани доля тех, у кого есть машина, выше среднего показателя по стране, а в историческом центре проходят все основные потоки в час пик, отметила главный аналитик компании «Простор» Анна Савина.

«Следует рассмотреть исторические города с высокой долей автомобилизации на душу населения: Самара, Краснодар, Екатеринбург и Казань, где доля автовладельцев выше средних показателей по стране, а исторический центр притягивает все основные автомобильные потоки в часы пик», — добавила она.

Платный въезд уменьшит количество автомобилей, но не интерес к историческим точкам города. Поэтому нужно обязательно ввести альтернативы — парковки или четко работающий по расписанию городской транспорт, предупредил урбанист, специалист по взаимодействию с горожанами Константин Лавров.

«Сегодня к введению платного въезда в центральную часть города готова, наверно, только Москва и отчасти другие миллионники: Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Красноярск», — считает эксперт.

Инициатива платного въезда показывает, что транспортная система города не справляется с потоком машин, подчеркнула директор Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве Вера Бурцева.

Она уверена, что для большинства граждан платный въезд будет вызывать дискомфорт, а также значительно на экологию это никак не повлияет.

«Если говорить об экономике, то да, здесь есть плюс — новый денежный поток», — заключила она.