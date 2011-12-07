Уроженец Татарстана стал председателем Белгородского Арбитражного суда

Председателем Белгородского Арбитражного суда стал Марат Гумеров, ранее занимавший должность заместителя председателя Арбитражного суда Татарстана. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Марат Гумеров родился в 1978 году в Казани и закончил юридический факультет Казанского социально-юридического института. После вуза работал помощником судьи и помощником заместителя председателя Арбитражного суда Татарстана. Также он входит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации.

Ранее руководителем Белгородского Арбитражного суда был Андрей Шеин, покинувший должность в 2019 году. После него в статусе врио председателя работала Валентина Белоусова.