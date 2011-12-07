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Уроженец Татарстана стал председателем Белгородского Арбитражного суда

Мужчина входит в Высшую квалификационную коллегию судей РФ.

Председателем Белгородского Арбитражного суда стал Марат Гумеров, ранее занимавший должность заместителя председателя Арбитражного суда Татарстана. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Марат Гумеров родился в 1978 году в Казани и закончил юридический факультет Казанского социально-юридического института. После вуза работал помощником судьи и помощником заместителя председателя Арбитражного суда Татарстана. Также он входит в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации. 

Ранее руководителем Белгородского Арбитражного суда был Андрей Шеин, покинувший должность в 2019 году. После него в статусе врио председателя работала Валентина Белоусова.

КВ
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