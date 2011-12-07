В Казани стартовал конкурс на получение стипендий мэра

В Казани стартовал конкурс на получение именных стипендий мэра города для учащихся вузов, школ и специалистов разных направлений. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил председатель Комитета по делам детей и молодёжи Нугманов Минтимер.

«Сегодня 4 октября стартовал конкурс на соискание именных стипендий мэра Ильсура Метшина. Конкурс проводится с 1994 года, а в этом году проводится 27 раз» — отметил Нугманов.

Студентам и аспирантам стипендии присуждаются по итогам конкурса научных работ, который защищается в два этапа. Прием заявок осуществляется до 31 октября в личном кабинете информационной системе «Молодежь России», отметил спикер.

В этом году выделили 16 стипендий по 40 тыс. рублей для аспирантов, 20 стипендий по 30 тыс. рублей для студентов вузов и 2 стипендии по 20 тыс. рублей для студентов колледжей. Также 45 стипендий по 20 тыс. рублей для учащихся музыкальных, художественных и спортивных школ.