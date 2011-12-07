В Татарстане пройдет проверка систем экстренного оповещения

В Татарстане пройдет проверка региональной, местных и локальных систем оповещения, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Подача сигнала запланирована 6 октября в 10 часов 40 минут. Граждан просят сохранять спокойствие. Такие проверки проходят каждый год.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что водителей Казани, скрывающих номера машин, будут определять по RFID-меткам.