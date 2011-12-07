«Я рад посадить ещё больше цветов»: вагоны казанского метро разрисовали ромашками

В Казани художник Максим Гамма разрисовал ромашками вагоны метро. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил сам стрит-арт художник.

«Новый месяц — новые эмоции, поезд метро уже можно увидеть и даже стать его пассажиром», — написал он.

Фирменные ромашки Максима Гаммы жители Казани стали замечать еще с прошлого лета. Они стали появляться по всему городу на разных объектах, включая мусорные урны.

«Цвету как цветок на грядке. Я рад, что у меня получилось реализовать и посадить ещё больше цветов в городе», — отметил художник.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что строительство первого участка второй линии метро в Казани обойдется в более чем 41 млрд рублей.



