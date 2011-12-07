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Жителей Татарстана ожидает теплая погода до конца недели

Осадки маловероятны.

В Татарстане умеренно теплая и сухая погода сохранится до конца недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Завтра осадков не ожидается. Днем благодаря солнцу температура воздуха прогреется до 11 градусов тепла. Ночью температура понизится до 2 градусов со знаком плюс. 

В среду и четверг прогнозируется сухая погода. Днем температура составит 14 градусов. Ночью температура будет варьироваться от минус 1 до плюс 4 градусов.

В пятницу и субботу в Татарстане антициклональная погода. Осадки маловероятны. Днем температура воздуха прогреется до +14, а ночью опустится до -3 градусов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане ожидается похолодание до минус пяти градусов.

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