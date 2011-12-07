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Замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что Татарстан вошел в топ-15 регионов по количеству проведенных тестов на COVID-19.
По ее словам, на сегодняшний день в республике показатель проведенных исследований ПЦР-диагностики составляет 982,513, где охват равен 181,6. В нормативе же цифра равна 150.
На данный момент в Татарстане проводятся тесты в 14 государственных, 5 частных медицинских учреждениях, а также в Центре гигиены и эпидемиологии РТ.