Замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что Татарстан вошел в топ-15 регионов по количеству проведенных тестов на COVID-19.

По ее словам, на сегодняшний день в республике показатель проведенных исследований ПЦР-диагностики составляет 982,513, где охват равен 181,6. В нормативе же цифра равна 150.

На данный момент в Татарстане проводятся тесты в 14 государственных, 5 частных медицинских учреждениях, а также в Центре гигиены и эпидемиологии РТ.