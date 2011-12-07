Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Ученые Татарстана совместно с Башкирией могут запустить совместный проект по созданию генеалогического портала

Сейчас составление родословной является одним из приоритетных направлений деятельности комитета.

Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова рассказала, что за этот год узнать свою родословную захотели узнать более двух тысяч человек.

По словам Габдрахмановой, в прошлом году татарстанцы оставили более пяти тысяч генеалогических запросов. Такая тема является в организации одной из приоритетных. В данном направлении деятельности работают ученые, а потому родословная будет основана на конкретных архивных документах и правильно переведена.

Глава ведомства подчеркнула, что соглашения имеются со всеми субъектами РФ, а также с зарубежными странами. Поэтому услуга по ее составлению является платной.

Кроме того, спикер сообщила, что в Башкирию было направлено письмо, в котором предлагается запустить совместный проект по созданию генеалогического портала. Инициативу подержал и президент РТ Рустам Минниханов. 

КВ
Лента новостей