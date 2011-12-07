К следующему десятилетию в РТ планируют снижение количества бедных на 3,3%

К 2030 году в Татарстане планируется снижение количества бедных на 3,3%.

На заседании рабочей группы по мониторингу нацпроектов по теме «Социальный контракт: вместе к результату» замглавы Минтруда РТ Наталья Бутаева заявила, что «Татарстан выбрал решать этот вопрос с помощью трудоустройства и уровня заработной платы, потому что меры социальной поддержки еще никого не вытягивали».

На сегодняшний день доля бедных в республике составляет 7,4%, показатель планирует снизить до 4,1%. Для этого власти создали социальный контракт, который подразумевает заключение договора между государством и теми семьями, чей уровень дохода на одного взрослого не превышает минимальный размер оплаты труда. Так, если гражданин устроится на работу, то государство будет дополнительно стимулировать его, например, в доплате в размере МРОТ к основной зарплате на протяжении одного года.

Кроме того, власти предусматривают оплату курсов профессионального образования и дополнительно 10 085 рублей во время обучения до трех месяцев. Также граждане могут единовременно получить 50 тыс. рублей на открытие собственного дела.

За текущий год в республике заключили свыше 6,2 тыс. социальных контрактов.