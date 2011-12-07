Робот Лилия консультирует татарстанцев по теме COVID-19

Такую статистику на брифинге в Доме Правительства РТ озвучила Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

По 11 тысячам уведомлений запланирована работа, по 3,6 тысячи дан мотивированный отказ, а еще чуть более 2 тысяч сигналов - в активной фазе работы. Впрочем, по сравнению с прошлым годом доля решенных вопросов снизилась на 2% - 76% против 78%. Среди флагманов по решению вопросов Сария Сабурская назвала Набережные Челны (82%), Актанышский (87%), Дрожжановский (85%) и Сабинский (90%) районы.

Самые популярные категории - благоустройство территории, содержание и ремонт муниципальных дорог, доступная среда. Так, по проблемам благоустройства решено более 24 тысяч уведомлений, что на 10% больше предыдущего года.

В текущем году появились две новые категории: COVID-19 и ТКО. Во втором случае есть такие подкатегории, как вывоз ТКО, обустройство контейнерных площадок и оплата услуг. По новым категориям поступило 595 уведомлений, из которых решено 90%.

- Чаще всего граждан волновали вопросы волонтерской помощи, несоблюдения ограничительных мер, отсутствие дезинфекции в местах общего пользования, соблюдение социальной дистанции, - сказала Сария Сабурская.

Например, недавно поступил сигнал о большом скоплении людей в Центре бокса и настольного тенниса, причем многие были без масок. Комитет физической культуры и спорта исполкома города по данному факту принял решение об организованном допуске родителей на спортобъект и только для переодевания детей.

- К сожалению, иногда мы выявляем переносы сроков исполнения уведомлений или установку длительных сроков. Порой бывает некачественное исполнение, - признала омбудсмен.

Примером таких случаев является заявка по ремонту дорожного покрытия в одном из переулков Новой Сосновки. Она висела с 2015 года с исполнением аж в 2024 году. После вмешательства омбудсмена ее решили в 2018-м.

О работе горячей линии по вопросам COVID-19 подробнее рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Альберт Яковлев.

Сейчас татарстанцев в круглосуточном режиме консультируют около 50 операторов, которые работают посменно. При необходимости возможно дополнительное расширение их штата. С операторами есть возможность пообщаться на русском и татарском языках, также к консультациям присоединился робот с именем Лилия. Робот может рассказать о том, как уменьшить риск заражения коронавирусом, каковы главные симптомы ковида, подскажет, работают ли кафе и рестораны, есть ли в Татарстане ограничения по въезду или выезду. Сегодня Лилия может ответить на 67 вопросов, а в перспективе расширит свои лингвистические познания татарским языком и сумеет дать ответ уже на 163 вопроса.

Кроме того, реализована возможность звонков в контакт-центр по короткому номеру 122.

- С введением этого трехзначного номера количество обращающихся на горячую линию значительно увеличилось. Дальше мы планируем организовать прямую телефонную связь служб «03» и «122» с поликлиниками для оперативного приема звонков, - отметил чиновник.

Докладчик представил статистику: если на горячую линию до модернизации в среднем в день поступало 200 звонков от жителей, то теперь их количество превышает тысячу. Например, за минувший уик-энд операторы обработали 1200 звонков от татарстанцев. Среднее время ожидания не превышает 25 секунд, а продолжительность разговора составляет около четырех минут.

Чаще всего татарстанцев интересуют вопросы готовности их анализов на коронавирус, они спрашивают о местах, где можно сдать такой тест, как вести себя, если был контакт с зараженным человеком, и что предпринять, если результаты анализа оказались положительными.