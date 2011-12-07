ЕГЭ по инязу исключен из списка обязательных экзаменов

ЕГЭ по иностранному языку не вошел в список обязательных экзаменов для государственной итоговой аттестации. Соответствующий приказ от минпросвещения РФ вступил в силу 4 января.

«Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам — русскому языку и математике», — сказано в документе.

Приказ вносит изменения в ФГОС среднего общего образования, который был утвержден в 2012 году. Согласно документу с 2022 года иностранный язык должен был быть обязательным предметом ЕГЭ наряду с русским языком и математикой.