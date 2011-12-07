В Казани запатентована модель лавочки, распечатанной на 3D-принтере

В КГАСУ при помощи 3D-принтера изготовили лавку необычной формы, сообщил доцент, кандидат технических наук, создатель разработки Рустем Мухаметрахимов.

Стоимость такой лавки составляет около 1,6 тыс рублей, при этом на ее изготовление уходит меньше часа. Дизайн лавки одновременно красив и функционален, не требует опалубки.

В перспективе автор разработки рассчитывает использовать 3D-принтер для печати элементов домов.

«Основная цель — внедрить эти технологии в практику, выполнять научные исследования, чтобы эти технологии развивались и позволяли печатать не только лавочки, а элементы зданий и сооружений», — подчеркнул ученый.