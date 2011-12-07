В Татарстане в 2021 году построят и реконструируют 55,5 км региональных дорог и шесть мостов

В Татарстане в 2021 году планируют построить и реконструировать 55,5 км региональных дорог, один путепровод и шесть мостов, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

«По программе ремонта дорожно-уличной сети с применением щебеночно-песчаной смеси планируется выполнить работы на общую сумму 1 млрд рублей. В населенных пунктах будет обновлено асфальтобетонное покрытие на 1 млрд рублей и за счет средств муниципального дорожного фонда на общую сумму 1,18 млрд рублей», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в этом году отремонтируют 145,4 км региональных дорог и пять мостов. На ремонт подъездов к садам потратят 300 млн рублей.

Всего в 2021-м на строительство, ремонт и содержание дорог потратят более 26 млрд рублей.

В прошлом году были построены и реконструированы 61,76 км региональных автомобильных дорог, четыре путепровода и 13 мостов, а также отремонтированы 371,6 км автодорог регионального значения и шесть мостов.