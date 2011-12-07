Собачья аристократия не гавкает

В просторном павильоне «Казанской ярмарки» было довольно прохладно, и некоторые песики сидели закутанными. В связи с этим среди собачников разгорелась дискуссия - как и где лучше содержать питомцев. Что такое вольер для породистой собаки в современном варианте? Запомнилось высказывание некой дамы: - Это скорее я сама в вольере живу, а у моего Самсона целая усадьба! Теплые полы, спальное помещение с обогревателем, моечный блок, кормовой и площадка для выгула! Он-то аристократ, а я происхождением так себе!Не думаю, что все собравшиеся «аристократы» живут в подобных шоколадных условиях, но поведение почти трех сотен разномастных животных без намордников, собранных в одном помещении, являло собой высший уровень собачьей воспитанности.Конечно, они обращают внимание на собратьев, провожают глазами, ловят носами «опознавательные сигналы», но нет перебранок, приставаний и тем более агрессии по отношению к другим собакам и людям. При малейшем признаке агрессии по отношению к судье животное снимают с ринга, и вся кропотливая работа владельца по подготовке к выставке идет насмарку. Но эти псы - профессионалы, знают, что от них требуется. Терпеливо переносят многолюдство и неудобства, усталость. Стараются не подвести хозяина, все сделать правильно. Интересно присмотреться, какой человек какую собаку для себя выбирает. Настоящий психологический тест. Нередко забавное сходство между хозяином и питомцем проявляется в манере поведения и даже внешности, а иногда, наоборот, бросается в глаза резкий контраст. Не устаешь любоваться совершенством этих избранных созданий, многообразие пород которых отточено многолетней, а иногда и многовековой селекцией. Одним словом, аристократия. Помните у Пушкина: «Цвет столицы, и знать, и моды образцы...»? Так какие же породы особенно модны, популярны в этом году? Берем в руки каталог выставки. Всего представлено 275 собак. Из них больше всего немецких овчарок - 18. Оно и понятно: это собака, многократно доказавшая свои универсальные служебные качества, классика. Немногим меньше среднеазиатских овчарок - 11. И неожиданно столько же мощных итальянских кане-корсо, представителей породы, ведущей свое происхождение от боевых собак римских гладиаторов. Выходит, в приоритете крупные, сильные собаки-охранники. Такие не дадут в обиду самого хозяина, не позволят покуситься на его собственность. Лабрадоров тоже немало, целых 12. Охранники они никакие, их специализация - служить собакой-компаньоном, душевным другом семьи, а еще - работать «нюхачом» на таможне, спасателем. А вот среди комнатных собачек вперед вырвались еще недавно редкие папийоны - их представлено 9. Псинка в формате кошки, крошечный спаниель с шелковистой шерстью и большими мохнатыми ушками торчком на изящной головке, похожими на крылья летучей мыши или бабочки. Отсюда и название - папийон, что значит мотылек. Порода старинная, известная в среде европейской аристократии (человеческой) не менее семисот лет. Собачки нарядные, веселые и, что немаловажно, с неплохим здоровьем. Понятно, почему набирают популярность. Так кто же на этот раз получил пальму первенства, признан лучшей собакой выставки? Лабрадор-ретривер по имени Омар Хайям владелицы Мартыновой из Казани.Кстати, как сказала хозяйка привезенного из Чебоксар пса, хоть и утомительна поездка по зимним дорогам, на выставку в Казань они всегда едут с удовольствием: так четко, без неразберихи и накладок здесь все проходит. Убедительный респект-комплимент в адрес организатора, Федерации спортивно-прикладного собаководства РТ под руководством Олега Пыркова.