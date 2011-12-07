В Казани появится театральный тюзовский квартал

Театру интересны почемучки- Театр - это живые эмоции, живое общение для всех, поэтому мы стремимся создавать такую атмосферу, чтобы здесь было интересно, комфортно и детям, и взрослым. Театр - это сотворчество. Я работала в музыкальной школе и знаю: когда дети выступают, а вместе с ними на сцену выходят родители и тоже играют, это такой драйв! Столько радости, удовольствия получают все! Можно услышать, что современным детям, подросткам театр неинтересен, это не так. Мы видим, как они смотрят спектакли, как реагируют на то, что происходит на сцене. И после спектакля им интересно пообщаться с актерами, обсудить волнующие их темы. Поэтому мы создали «Дискуссионный клуб», чтобы у ребят была возможность задать вопросы создателям спектакля, высказать свое мнение по важным для них проблемам, - рассказала директор ТЮЗа Айгуль Горнышева. - Есть дети, которые ни разу не были в театре. И это не потому, что они не любят театр или им не хочется. Они просто не знают, что это такое, родители не водят их на спектакли. И хорошо, если в школах организуют культпоходы в театр всем классом, тогда ребенок сможет открыть для себя новый мир, - отметил главный режиссер театра Туфан Имамутдинов. - Мы ставим спектакли по произведениям классической литературы, которые входят в школьную программу. Ставим современно, актуально, чтобы детям было интересно, чтобы после спектакля им захотелось самим прочитать Пушкина, Гоголя, Достоевского… Создавая спектакли вместе со зрителемТеатр должен быть открыт и доступен для каждого зрителя. В ТЮЗе есть несколько необычных социальных проектов, которые проводятся на полученные гранты. О них рассказала заведующая педагогической частью театра Дарья Хуртина. Проект «Театралка» создан для подростков из неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей. Его цель - приобщить ребят к искусству, дать им возможность раскрыть в себе творческий потенциал. Другой проект - беби-театр, где главные участники - малыши от полутора лет с родителями. В спектакле для самых маленьких нет классической сцены и зрительного зала. Это сотворчество, это время, которое дети и родители наполняют игрой, совместными положительными впечатлениями, что очень важно для взаимопонимания в семье. Открыта в ТЮЗе инклюзивная творческая лаборатория «Создавая театр» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возраст участников лаборатории - от 8 до 14 лет. Для ребят проводятся мастер-классы, они сами под руководством специалистов театра создали спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Они не только там играют, но и участвуют в создании реквизита, декораций, костюмов. Игра юных актеров трогает до глубины души. Однажды, когда на сцене герой, пройдя через испытания, сказал: «Я хочу летать!», ребенок в зале произнес: «Я хочу жить!»ТЮЗ ждет глобальная реконструкция Интересных идей у руководства театра много, но для их реализации одного маленького зала явно не хватает. Минувшей осенью ТЮЗ посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Было принято решение передать театру комплекс зданий, являющихся историческими памятниками архитектуры. В результате площадь ТЮЗа увеличилась в два раза. Сейчас театр обладает 7 тысячами квадратных метров, из них 1,6 тысячи - это старинные постройки. Перед глобальной реконструкцией каждое строение исторического квартала требует всестороннего обследования. Как рассказала Айгуль Горнышева, это будет настоящий театрально-культурный комплекс. Здесь предполагается разместить еще одну сцену, образовательный центр, репетиционные залы. Двор со старинными постройками станет оригинальной фестивальной площадкой, где в исторических интерьерах можно будет играть спектакли под открытым небом. В отреставрированных помещениях планируется открыть музей театра и небольшую гостиницу, где смогут останавливаться гости фестивалей.Этот масштабный проект будет претендовать на включение в федеральную программу реконструкции детских театров и ТЮЗов.