В прошлом году в Татарстане открыли четыре новых памятника историческим личностям

В 2018 году в Татарстане открыли четыре новых культурных объекта, в том числе бюст писателя Льва Толстого и памятники артисту балета Рудольфу Нуриеву, татарскому богослову Шигабутдину Марджани и православным святым Петру и Февронии. В 2018 году также прошли капитальный ремонт и реконструкция Казанского государственного цирка, Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, а также Галереи современного искусства.Кроме того, прошлый год был ознаменован завершением комплексного проекта «Культурное наследие Татарстана: остров-град Свияжск и древний Болгар».