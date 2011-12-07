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В прошлом году в Татарстане открыли четыре новых памятника историческим личностям

Три объекта культуры были отремонтированы и реконструированы в 2018 году.
В 2018 году в Татарстане открыли четыре новых культурных объекта, в том числе бюст писателя Льва Толстого и памятники артисту балета Рудольфу Нуриеву, татарскому богослову Шигабутдину Марджани и православным святым Петру и Февронии. В 2018 году также прошли капитальный ремонт и реконструкция Казанского государственного цирка, Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, а также Галереи современного искусства.Кроме того, прошлый год был ознаменован завершением комплексного проекта «Культурное наследие Татарстана: остров-град Свияжск и древний Болгар».
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