Число тяжелых форм COVID-19 снизилось на треть

В Татарстане за 2 февраля было выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

На 3 февраля на территории республики зафиксирована 161302 случая заражения COVID-19. В Татарстане на 100 тысяч человек приходится 417,7 заболевшего. В последнюю неделю темп прироста заболеваемости сохраняется на уровне 0,5%.

— Такой темп прироста мы наблюдали на протяжении всего января, — прокомментировала ситуацию Любовь Авдонина. — В январе он оказался ниже, чем в декабре. В абсолюте в декабре было зарегистрировано 2945 случаев, а в январе — 2762.

При этом заместитель главного санитарного врача РТ отметила снижение количества тяжелых форм заболевания на 33%.

Больше всего заболевших в РТ приходится на Казань — 55%. За 31 января в Татарстане проведено 8212 тестов на ковид. При этом охват тестированием на коронавирус в республике за последнюю неделю составляет 200,1 на 100 тысяч человек.

В целом в РТ количество выздоровевших после коронавирусной инфекции приближается к 13 тысячам.

— В медицинских учреждениях идет плановая работа по сокращению так называемого ковидного коечного фонда, — отметил Владимир Жаворонков. — Амбулаторное и стационарное звенья продолжают работу в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией. В воскресенье к нам прибыла очередная партия вакцины.