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Галимова: «Формирование инклюзивной культуры должно стать для РТ основной ценностью Специальной олимпиады»

Всемирные Зимние Игры состоятся в Казани 22-28 января 2022 года.

Формирование инклюзивной культуры должно стать для Татарстана основной ценностью Специальной олимпиады, которая пройдет в Казани в следующем году. Такое мнение выразила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. 

На брифинге с журналистами она отметила, что «главной ценностью для республики в частности и для страны в целом должно стать не материальное наследие, а формирование инклюзивной культуры». После чего подчеркнула важность позиционирования Татарстана, как места равных для всех возможностей. Такой опыт для республики будет уникальным.

Сегодня состоится заседание оргкомитета с участием зампредседателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко, где обсудят вопросы проведения и организации Специальной олимпиады. 

КВ
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