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Генконсул Турции в Казани скатится с горы на санках в Мамадыше

Исмет Эрикан примет участие во Всероссийском фестивале «SunnyФЕСТ».

Генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан скатится с горы на санках в Мамадыше в рамках Всероссийского фестиваля «SunnуФЕСТ», сообщил гендиректор АНО «Совет событийного туризма Республики Татарстан» Эльмира Ахметова. 

«Будет Генконсул Турции. Он будет скатываться на санках с горы. Он принимает участие уже во второй раз. В прошлом году он был в числе почетных гостей, и ему очень понравилось», — сказала Ахметова.

Она также уточнила, что в этом году в фестивале примут участие команды турецких заводов, работающих на территории РТ.

КВ
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