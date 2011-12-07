ГИБДД по РТ: 6 февраля водителям следует быть предельно внимательными из-за непогоды

В Татарстане 6 февраля ожидается ухудшение погоды, предупредили автолюбителей в ГИБДД по РТ.

Синоптики прогнозируют снег, сильный ветер и метель, а также гололедицу на дорогах в субботу.

В Госавтоинспекции предупреждают, что такие погодные условия не благоприятны для выезда за город. Зимой запрещено передвигаться на автомобиле без зимней резины, рекомендуется избегать опасных маневров и выездов на встречную полосу. Водителям следует подбирать безопасную скорость движения, а не максимально разрешенную.

Все находящиеся в салоне авто должны быть пристегнуты, детей до 12 лет необходимо перевозить в автокресле желательно на заднем сиденье, детей до 7 лет — в автокресле только на заднем сиденье.

В случае непредвиденных ситуаций на дороге водители могут обратиться за помощью по номеру телефона: 8(843)5-333-888.