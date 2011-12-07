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Характер преступлений в Казани в 2020 году не претерпела заметных изменений

В 2020 году наряду с выполнением работы, направленной на противодействие преступности, и охраной общественного порядка сотрудники полиции контролировали соблюдение мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции – участвовали в рейдах по заведениям общественного питания, по контролю соблюдения масочного режима.

Характер преступлений в Казани в 2020 году не претерпела заметных изменений. Однако стал заметно преобладать дистанционный способ совершения правонарушений: снятие денег с карт, и со счетов граждан в банках. Выявлять такие преступления сложнее, их раскрытие требует более продолжительного времени. 

На это обратил внимание в ходе своего выступления на IV сессии Казанской городской Думы четвертого созыва начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин. 

Он отметил, что в 2020 году наряду с выполнением работы, направленной на противодействие преступности, и охраной общественного порядка сотрудники полиции контролировали соблюдение мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции — участвовали в рейдах по заведениям общественного питания, по контролю соблюдения масочного режима.

— 2020 год, прошедший под знаком пандемии, был не сложный и не простой, а своеобразный, — так оценил Александр Мищихин влияние пандемии на жизнь города. Продолжая разговор о масочном режиме, он отметил и вот такую особенность, проявившуюся в методах преступников. Поскольку ношение масок в общественных местах стало обязательным, маски стали применять и преступники. В полиции Казани зафиксированы случаи разбоев и краж, совершенных с применением такого, ставшего привычным, антуража, скрывающим лицо преступника.  

КВ
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