Характер преступлений в Казани в 2020 году не претерпела заметных изменений. Однако стал заметно преобладать дистанционный способ совершения правонарушений: снятие денег с карт, и со счетов граждан в банках. Выявлять такие преступления сложнее, их раскрытие требует более продолжительного времени.

На это обратил внимание в ходе своего выступления на IV сессии Казанской городской Думы четвертого созыва начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин.

Он отметил, что в 2020 году наряду с выполнением работы, направленной на противодействие преступности, и охраной общественного порядка сотрудники полиции контролировали соблюдение мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции — участвовали в рейдах по заведениям общественного питания, по контролю соблюдения масочного режима.

— 2020 год, прошедший под знаком пандемии, был не сложный и не простой, а своеобразный, — так оценил Александр Мищихин влияние пандемии на жизнь города. Продолжая разговор о масочном режиме, он отметил и вот такую особенность, проявившуюся в методах преступников. Поскольку ношение масок в общественных местах стало обязательным, маски стали применять и преступники. В полиции Казани зафиксированы случаи разбоев и краж, совершенных с применением такого, ставшего привычным, антуража, скрывающим лицо преступника.