Ильсур Метшин: «Казани удалось избавиться от статуса самого криминогенного города России»

В течение 2020 года в Казани состоялось более 3,5 тыс. мероприятий, среди которых — такие важные события, как общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, выборы Президента Республики и депутатов Казанской городской думы. Общественный порядок на этих мероприятиях обеспечивали сотрудники полиции Казанского гарнизона МВД и благодаря их работе серьезных нарушений правопорядка во время проведения не зафиксировано.

Такие данные привел в своем докладе о криминогенной ситуации в Казани в 2020 году начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин.

Оценивая уровень преступности в городе, Александр Мищихин отметил, что в 2020 году увеличилось число преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных технологий, при этом уменьшилось количество грабежей, угонов автомобилей, краж из квартир.

— Более 40% от всех преступлений совершены с использованием сотовой связи интернета, их количество планомерно растет из года в год. За 2020 год раскрыто 524 мошенничества, совершенных дистанционным способом, с использованием сотовой связи и интернета, — отметил изменения в характере правонарушений глава МВД России по Казани.

Мэр Казани Ильсур Метшин дал такую главную оценку общей статистике о снижении уровня преступности в городе:

— Благодаря общим усилиям органов правопорядка, общественности Казани удалось избавиться от статуса самого криминогенного города России.