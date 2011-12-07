Ильсур Метшин: «Казани удалось избавиться от статуса самого криминогенного города России»

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В течение 2020 года в Казани состоялось более 3,5 тыс. мероприятий, среди которых — такие важные события, как общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, выборы Президента Республики и депутатов Казанской городской думы. Общественный порядок на этих мероприятиях обеспечивали сотрудники полиции Казанского гарнизона МВД и благодаря их работе серьезных нарушений правопорядка во время проведения не зафиксировано.
Такие данные привел в своем докладе о криминогенной ситуации в Казани в 2020 году начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин.
Оценивая уровень преступности в городе, Александр Мищихин отметил, что в 2020 году увеличилось число преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных технологий, при этом уменьшилось количество грабежей, угонов автомобилей, краж из квартир.
— Более 40% от всех преступлений совершены с использованием сотовой связи интернета, их количество планомерно растет из года в год. За 2020 год раскрыто 524 мошенничества, совершенных дистанционным способом, с использованием сотовой связи и интернета, — отметил изменения в характере правонарушений глава МВД России по Казани.
Мэр Казани Ильсур Метшин дал такую главную оценку общей статистике о снижении уровня преступности в городе:
— Благодаря общим усилиям органов правопорядка, общественности Казани удалось избавиться от статуса самого криминогенного города России.