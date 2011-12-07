Ильсур Метшин: «Видеокамеры в Казани не только фиксируют, но и упреждают преступления»

В Казани установлено 1200 видеокамер, которые помогли зафиксировать 1500 противоправных действий. Более того, в том числе и с их помощью удалось даже раскрыть 470 преступлений прошлых лет.

Такие данные сообщил в ходе идущей в эти минуты четвертой сессии Казанской городской Думы четвертого созыва начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин.

В свою очередь, мэр Казани Ильсур Метшин добавил к этой информации:

— Видеокамеры на улицах нашего города не только помогают фиксировать правонарушения, но и упреждают противоправные действия некоторых маргиналов.