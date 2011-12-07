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Минздрав РТ не рекомендует беременным вакцинироваться от COVID-19

Планировать беременность следует не раньше, чем через три месяца после выздоровления от коронавируса.

Беременным и кормящим женщинам следует отложить вакцинацию от коронавируса. Такой совет дал замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Он пояснил, что препарат «Спутник V» только недавно появился на рынке и еще не прошел длительное наблюдение, а значит, не изучен до конца.

«Беременным женщин мы просим отказаться на время беременности от вакцинации и постараться свести к минимуму личные контакты и визиты в общественные места», — пояснил спикер.

В минздраве также рекомендовали планировать беременность не менее, чем через три месяца после перенесенного COVID-19.

Жаворонков пояснил, что коронавирус не оказывает влияния на репродуктивную функцию.

КВ
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