Минздрав РТ не рекомендует беременным вакцинироваться от COVID-19

Беременным и кормящим женщинам следует отложить вакцинацию от коронавируса. Такой совет дал замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Он пояснил, что препарат «Спутник V» только недавно появился на рынке и еще не прошел длительное наблюдение, а значит, не изучен до конца.

«Беременным женщин мы просим отказаться на время беременности от вакцинации и постараться свести к минимуму личные контакты и визиты в общественные места», — пояснил спикер.

В минздраве также рекомендовали планировать беременность не менее, чем через три месяца после перенесенного COVID-19.

Жаворонков пояснил, что коронавирус не оказывает влияния на репродуктивную функцию.