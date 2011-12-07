Миронов ответил на жалобы жителей Кировского и Московского районов

Глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов ответил на жалобы татарстанцев о плохой уборке снега, асфальте и отсутствии благоустроенных остановок.

Отмечается, что жителей районов интересовала очистка дороги и подземного перехода на перекрестке улиц Декабристов — Восстания; на вросший в землю забор детского сада № 107; качество тротуарных дорожек и дорог во дворах у домов № 14, 16, 18 по Исаева и № 115 по Гагарина; а также на отсутствие асфальта пожаловались жители дома по улице Блюхера, 4.

Миронов заявил, что все вопросы взяты на контроль и будут решены, в том числе и те, что касаются реализации программы «Наш двор». По его словам, Указанные территории планируют благоустроить в 2022 году.