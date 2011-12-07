Сабиров: «В Татарстане увеличение платы за газ не связано с ростом тарифов»

В Татарстане не замечено увеличение тарифов за газ, заявил гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров.

«Роста цен на газ и по тарифам нет. Все объективно объясняется. В декабре среднемесячная температура по Татарстану была на 7 градусов ниже, чем обычная среднемесячная в декабре предыдущего года. Эта же ситуация повторяется и в январе», — пояснил спикер.

Он также отметил, что увеличение расхода газа зафиксировано по всей России. Причины те же — рост потребления.

Так, расход газа в декабре составил 115% к показателям 2019 года. Всего в республике было израсходовано 1,95 млрд куб.м газа.

«Мы находимся на 4-й позиции после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга по потреблению газа. Соответственно, цена не увеличилась, но объем потребления повысился до потребления в 1,5 млрд рублей», — заметил Сабиров.