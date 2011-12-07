Суд Казани наказал двоих местных жителей за занижение показаний счетчиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РТ.

Известно, что осенью 2019 года через социальные сети 29-летний казанец предлагал услуги по настройке прибора, уменьшающего показания учета электроэнергии. Занимался его установкой 41-летний местный житель. Вместе злоумышленники за свои услуги брали плату в размере от 20 до 35 тысяч рублей.

Так, незаконная деятельность была прекращена, а городская прокуратура утвердила обвинение по статье 273 УК РФ. Свою вину признал только 41-летний подсудимый, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. А его молодой напарник заключен под стражу. Он также обвиняется в приобретении и хранении наркотического средства.