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Татарстанцы заплатят на 27% больше за потребление ЖКУ в январе

Потребление ЖКУ в январе выросло из-за того, что татарстанцы находились дома в новогодние праздники.

Жители Татарстана в феврале заплатят за потребление ЖКУ на 27%, чем в декабре. Такой прогноз дали в минстрое РТ.

«Исходя из практики, в январе, когда в новогодние каникулы большинство семей находилось дома, платежи за коммунальные услуги вырастают примерно на 20 процентов. К этому добавляются низкие параметры наружных температур, в целом платежи за ЖКУ увеличатся на 27 процентов по сравнению с ноябрем 2020 года», — пояснил замглавы ведомства Алексей Фролов.

Он уточнил, что в платежных квитанциях за февраль начисления будут меньше.

Кроме того, Фролов уточнил, что минстрой РТ рассматривал возможность распределения оплаты за отопление на весь год. Однако в ведомстве решили, что оплата по факту потребления — наиболее прибыльная.

«Сегодня мы потребляем электрическую, тепловую энергию, здесь и сейчас. А оплата от потребителя дойдет до конкретного поставщика через 2,5 месяца. Вот такой разрыв, а предприятие должно рассчитываться с поставщиками», — пояснил спикер.

Фролов пояснил, что ведомство наладило учетную политику, которая позволяет потребителям пользоваться приборами учета и контролировать потребляемую энергию, чтобы «каждый платил по факту и мог сэкономить, беречь ресурсы и свои расходы».

КВ
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