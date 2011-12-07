В феврале потребление газа в Казани вырастет на 0,2 млрд кубометров

Генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров предупредил татарстанцев о росте стоимости потребления газа.

По его словам, в декабре по сравнению с годом ранее стоимость реализованного газа возросла на 1,5 млрд рублей, а в январе рост составил все 2,2 млрд рублей. В текущем месяце, по прогнозам компании, потребление газа вырастет на 0,2 млрд кубометров, в связи с чем предприятиям ЖКХ поставят газа на 310 млн рублей больше, чем в предыдущем году.