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В феврале потребление газа в Казани вырастет на 0,2 млрд кубометров

По прогнозам АО «Газпром межрегионгаз Казань», предприятиям ЖКХ поставят газа на 310 млн рублей больше, чем в предыдущем году.

Генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров предупредил татарстанцев о росте стоимости потребления газа.

По его словам, в декабре по сравнению с годом ранее стоимость реализованного газа возросла на 1,5 млрд рублей, а в январе рост составил все 2,2 млрд рублей. В текущем месяце, по прогнозам компании, потребление газа вырастет на 0,2 млрд кубометров, в связи с чем предприятиям ЖКХ поставят газа на 310 млн рублей больше, чем в предыдущем году. 

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