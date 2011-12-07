В Казани затопило Альметьевскую магистраль

В Казани затопило часть Аметьевской магистрали из-за растаявшего снега и дождя, сообщают очевидцы в соцсетях.

Судя по кадрам с видеозаписи, часть автодороги на повороте на проспект Универсиады с трудом пробираются через лужу. Один из автомобилей заглох, водитель забрался на открытый капот, чтобы не промокнуть. Некоторые автомобилисты пытаются объехать проблемный участок, наблюдая данную картину.

Напомним, в Татарстане 5 февраля наблюдается теплая, влажная погода. Идет мокрый снег, временами дождь и морось. Порывы ветра достигают 15-20 м/с.

Подтопления наблюдались также на улицах Пушкина, Татарстан, на площади Тысячелетия, улицах Фучика, Чишмяле, Восстания, Короленко и других. Аварийный бригады дежурят на проблемных участках.