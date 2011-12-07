В Татарстане начался Год науки и технологий

В Татарстане стартует Год науки и технологий. Открытие пройдет 8 февраля в БКЗ им. Сайдашева. В этот же день Совет при президенте РТ по образованию и науке и Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению в республике тематического года проведут совместное заседание.

В рамках Года науки в Татарстане проведут около 300 мероприятий: научно-практических конференций, выставок, юбилейных торжеств, отраслевых форумов, международных симпозиумов и других. Многие события ориентированы на школьников — в республике проведут экскурсии, конкурсы научно-исследовательских работ и научные чтения.

«Нам важно активное участие всех субъектов РФ, которые на своем уровне подхватят федеральные форматы и будут развивать их на местах. У нас есть понятные цели и задачи, под которые создается план. Речь идет о привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий. И здесь нужно показать, какие возможности есть у ребят для самореализации. Далее — повышение вовлеченности профессионального сообщества в научно-технологическое развитие, задача — отразить востребованность профессии ученого и перспективы исследовательской карьеры в стране. Помимо этого, важно донести до населения ключевые достижения отечественной науки, результаты исследовательской деятельности за последние два десятилетия, показать, чем сегодня живут и какие задачи решают наши ученые», — отметил зампремьер-министра РФ Дмитрий Чернышенко во время второго заседания президиума оргкомитета про проведению тематического года.

Татарстан планирует выступить с предложением включить часть мероприятий, проводимы в республике в федеральный план.