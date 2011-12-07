В Татарстане выбрали первых красавиц

В финале конкурса соревновались 30 красавиц. Большинство девушек - студентки, получающие высшее образование, но были среди конкурсанток и несколько старшеклассниц. При этом в отборочном туре приняли участие примерно в два раза больше девушек, чем обычно.

- Год был сложный, конечно, было множество моментов, которые мешали нам в проведении конкурса, - поделилась Изольда Сахарова. - Но мы смотрим на все позитивно и вспоминаем, что прошлый год - это в первую очередь год 100-летия ТАССР. Кроме того, 2021-й в Татарстане объявлен Годом родных языков и народного единства. Тема финала конкурса была посвящена именно этим событиям - был выбран этнический стиль.

Изольда Сахарова также подчеркнула, что татарстанские девушки часто представляют Россию в различных международных проектах. А в конкурсе «Мисс Россия» на участие будут претендовать сразу две «Мисс Татарстан» и две «Мисс Казань». Причиной тому стала отмена конкурса в минувшем году в условиях пандемии.

- Две наши предыдущие победительницы уже в финале, а нынешних ждет еще и заключительный кастинг, - пояснила Изольда Сахарова.

В роли сценариста, режиссера и ведущего конкурса выступил Михаил Волконадский, хореографом-постановщиком выходов конкурсанток является Кристина Игнатьева.

Гостями конкурса стали дизайнеры: обладатель Гран-при межрегионального конкурса молодых дизайнеров «Этно Дар» Роман Пестов (Сочи) с коллекцией «Варвара» и художник-сценограф, член Союза художников Кубани, член творческого Союза художников РФ, член Союза театральных деятелей РФ, лауреат и дипломант всероссийских премий Майя Трофимова (Краснодар) с коллекцией шляп «Птицы».

Музыкальный контент конкурса составили Зарина Вильданова, Malsi Muzik и уникальный аранжировщик татарских песен Мубай.

Красавицы, прошедшие все отборочные этапы, соревновались в трех финальных конкурсных выступлениях: «Визитка», «Купальник» и блиц «Давайте поговорим…».

В первом конкурсе девушки выступили в платьях цветов триколора российского флага, стилизованных элементами татарского костюма.

- Все эти годы мы пропагандируем идеал истинной красоты, в котором нет места фальши, - рассказала Изольда Сахарова. - Для нас это прежде всего чистота, доброта, открытость, отсутствие манерности, но вместе с тем убедительность и конкурентоспособность.

Обладательницей титула «Мисс Татарстан» в этом году стала Дина Юнусова, а титула «Мисс Казань» удостоилась Ляйсан Тагирова.

- Жизнь уже постепенно меняется, вчера мы провели первые съемки, - рассказала Дина Юнусова. - У меня не было цели всех победить. Я просто наслаждалась тем, что нахожусь на сцене.

- Ощущается ответственность за титул, - призналась Ляйсан Тагирова. - Когда ты становишься лицом города, пусть и на один год, тебе нужно держать планку и соответствовать титулу.