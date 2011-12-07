Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

За 2020 год в Казани количество преступлений, совершенных подростками, сократилось на 19%

Сотрудники полиции проводят рейды по местам сборов молодежи на выявление участников деструктивных групп.

Начальник Управления МВД России по столице РТ Александр Мищихин доложил, что за 2020 год в Казани стало меньше преступлений, совершенных подростками.

Отмечается, что благодаря проводимым профилактическим мероприятиям несовершеннолетних преступников, привлеченных к уголовной ответственности, стало на 19% меньше, чем в 2019 году.

Мищихин добавил, что сотрудниками полиции проводится постоянный мониторинг социальных сетей, а также рейды по местам сборов молодежи на выявление участников «деструктивных групп асоциальной направленности», включая движение АУЕ.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как глава Министерства молодежи РТ Дамир Фаттахов в рамках итоговой коллегии ведомства поднял вопрос о безопасности подростков в интернете.

КВ
Лента новостей