Последствия «цифровой» зависимости непредсказуемы

Важно!В 2015 году была принята Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. А 29 мая 2017 года Президент России Владимир Путин подписал Указ №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».А какая ИКК у вашего ребенка?- Андрей Леонидович, в эпоху «цифрового детства» дети практически с самого рождения обречены на общение со всевозможными гаджетами. Когда ребенка можно подпускать к компьютеру, давать ему в руки телефон, планшет? - Безусловно, без новых цифровых технологий жизнь современного человека представить невозможно. Технологии развиваются стремительно, и на самом высоком государственном уровне уже обсуждаются проблемы цифровизации не только среднего, но и дошкольного образования. Появился даже термин ИКК - информационно-коммуникационная компетентность. Без этого сегодня никуда. Но во всем нужна золотая середина. Дошкольникам гаджеты не рекомендуются. Детям младших классов желательно ограничить время пребывания за компьютером, планшетом до 20 минут в день. Ребятам постарше - до одного часа. А большинство сидят за монитором сутками. Хотя родителям это удобно: дал в руки айпад или мобильный телефон - и ребенка не видно, не слышно, он никому не мешает. Но еще неизвестно, как это будет влиять на развитие личности, состояние здоровья.- А такие исследования проводятся? - У нас есть Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, где начали изучать эту проблему. Масштабные комплексные исследования проводятся на Западе. Недавно я побывал на академической практике в Мюнхене. Директор немецкого Института ранней педагогики знакомил нас с исследованиями влияния ИКК на детей от 0 до 3 лет. Специалисты утверждают, что раннее знакомство детей с достижениями цифровых технологий может иметь негативные последствия. Попробуйте прожить без телефона хотя бы день- В чем выражаются эти негативные последствия?- «Цифровые» дети замкнутые, у них пониженный уровень коммуникабельности. Они просто не умеют общаться. Планшет, телефон заменяют им общение с живыми людьми. И вероятно, им в будущем будет сложно выстраивать отношения, создавать семью.Вы заметили, что мы постепенно разучиваемся выражать свои эмоции, мысли словами? Нам легче отправить смайлик. Это тоже результат глобальной цифровизации.- Когда человек подолгу «сидит» в телефоне, постоянно листает новостные ленты в соцсетях, он не только теряет очень много времени, но и перегружает себя ненужной информацией… - Это другой аспект проблемы: поток информации постоянно увеличивается. Ребенку справиться с ним сложно, отсюда повышенный уровень агрессии, тревожности, неуверенности в себе, подверженность стрессам. В одном классе самой обычной школы провели эксперимент - ученикам предложили сдать на день все телефоны, планшеты. Через 1,5 - 2 часа у детей началось беспокойство. Без привычного интернета, соцсетей они явно ощущали себя дискомфортно, потерянно. Некоторые ребята стали вести себя неадекватно. Вот настолько все эти гаджеты стали продолжением нас. Мы просто «приросли» к ним. У нас зависимость от телефона. Когда его забываешь дома, ощущаешь, чего-то не хватает, кажется, что ты можешь пропустить какой-то важный звонок, какую-то важную информацию. А когда телефон в руке, есть обманчивое ощущение, что ты контролируешь ситуацию. В общем, «цифровое детство» - тема многогранная, сложная, и вопросов здесь больше, чем ответов… Но об этом необходимо говорить, это необходимо обсуждать педагогам, медикам, психологам, нейрофизиологам, другим специалистам совместно с родителями. Альтернатива «цифре» есть- Как вытащить ребенка из этой «цифровой» зависимости и виртуальной реальности?- Главное - сократить до минимума общение ребенка с компьютером, планшетом, телефоном. А это возможно сделать только одним способом - заинтересовать его чем-то другим: подвижными играми, спортом, любым видом творчества, совместными прогулками, беседами. Главное, чтобы было живое общение. Слушайте как можно больше сложной классической музыки, читайте как можно больше разных книг, изучайте иностранные языки... Если мы будем загружать мозг сложными, нестандартными задачами, он будет работать, развиваться.Надо активнее использовать возможности системы дополнительного образования. Многие родители просто не знают о существовании досуговых центров, центров детского творчества, школ искусств, центров внеклассной работы, где есть бесплатные кружки по разным видам творчества, спортивные секции. - Все-таки многое зависит от семьи…- Безусловно, но в современном обществе так получается, что учителя, воспитатели проводят с ребенком гораздо больше времени, чем мама и папа. К сожалению, родители настолько заняты своими проблемами, зарабатыванием денег, что на общение с детьми у них остается очень мало времени. Знаете, недавно в Америке 27-летний парень подал в суд на родителей за то, что они его не научили быть счастливым. Случай вроде бы курьезный, но на самом деле проблема очень серьезная. «Найдите сами в интернете!»- Как меняется система образования с внедрением новых технологий?- Процесс цифровизации школы идет ускоренными темпами. Система образования активно переходит на новые компьютерные технологии. Часто, вместо того чтобы объяснить тему, ответить на вопросы учеников, учитель говорит: «Найдите сами в интернете!» Но так быть не должно!Создана платформа Российской электронной школы. Сейчас идет речь о том, чтобы на эту платформу выкладывать записанные на видео уроки. Если ученик пропустил урок, он может наверстать его, просмотрев запись. С одной стороны, удобно, но с другой стороны, возникает вопрос: а зачем тогда вообще в школу ходить? Включил компьютер, все посмотрел и экзамены тоже сдал дистанционно… - Но у дистанционного образования есть плюсы.- Живого учителя, преподавателя, воспитателя никакой компьютер заменить не сможет. Дистанционное образование эффективно для взрослого человека, который четко знает, какие знания и для чего ему нужны. И он сам может найти и выбрать из множества интернет-ресурсов тот, который даст ему эти знания. Но я считаю, даже в этом случае учебный курс должен сопровождаться хотя бы несколькими очными встречами с учителем. А ребенку, безусловно, необходим преподаватель, который будет его вести, контролировать, помогать. Преподаватель должен помочь ребенку сформировать навыки самоорганизации, самодисциплины, умение работать с информацией. Читательский билет для малыша- Как приучить «цифровых» детей к чтению книг? - К сожалению, у многих детей контакт с книгой минимальный. Сегодняшние молодые родители - это уже «компьютерное» поколение, они сами выросли за монитором, электронная книга для них привычнее бумажной. Мне рассказали реальный случай. Бабушка подарила четырехлетнему внуку книжку. Он ее повертел в руках, понажимал пальцами по обложке, а потом спросил: «А как этот айпад включается?» Другой показательный пример. Ученикам 4а класса на один урок раздали электронные учебники, а ученикам 4б - обычные бумажные. И когда ребята из 4а снова получили бумажные учебники, в первые минуты автоматически тыкали пальцами в картинки - так они пытались их увеличить! Недавно принята Национальная программа поддержки и развития чтения в Российской Федерации. Есть программа по поддержке детского и юношеского чтения, но там ничего не сказано о дошкольниках. А любовь к книге, привычку к чтению важно прививать с самого раннего детства. Здесь есть еще одна проблема - детские книги очень дорогие. Не каждая семья может позволить себе покупать книги за 300 - 500 рублей.- Выход из этой ситуации - создание библиотек в детских садах. Уже четвертый год в рамках акции «Читающий Татарстан» по инициативе Союза журналистов РТ в детских садах Казани открываются библиотеки. Ребятам дарят книги, торжественно вручают настоящие читательские билеты. Фонды библиотек пополняют и родители: дети взрослеют, а чтобы детские книги не лежали дома мертвым грузом, они привозят их малышам.- Это здорово! Мы пытаемся создать такие библиотеки в Московской области. Скоро должна выйти книга «Информационная среда детского сада». Там много полезной информации, методических рекомендаций: какие книги читать для детей разного возраста, как читать, какие существуют нормы чтения… Чтение надо популяризировать. Один умный человек сказал, что люди, которые сейчас читают книги, будут управлять теми, кто находится по другую сторону электронного пространства.