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29-летнего жителя Зеленодольска объявили в федеральный розыск

Преступник ограбил 49-летнего таксиста, угрожая ему ножом, после чего скрылся.

29-летнего жителя Зеленодольска объявили в федеральный розыск. Мужчина ограбил таксиста, угрожая ему ножом.

По информации отдела МВД России по Зеленодольскому району, инцидент произошел накануне. Тогда мужчина воспользовался услугами такси по маршруту Казань-Зеленодольск. Доехав до родного города, преступник ограбил 49-летнего таксиста, угрожая ему ножом, после чего скрылся.

К счастью для водителя такси, преступника зафиксировала видеокамера на фасаде детского сада, расположенного неподалеку от места преступления. С помощью нее личность мужчины удалось идентифицировать.

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Он объявлен в федеральный розыск.

КВ
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