Альметьевскую предпринимательницу оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Альметьевске оштрафовали предпринимательницу, нарушающую санитарно-эпидемиологические меры безопасности. Об этом сообщается в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Нарушительницей законодательства стала женщина, владеющая торговой точкой на улице Радищева. На момент полицейского рейда двери в магазин были открыты.

Так, в связи с рядом нарушений требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на бизнесвумен составили протокол и приговорили к административному наказанию в виде штрафа в размере 30000 рублей.