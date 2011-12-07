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Альметьевскую предпринимательницу оштрафовали на 30 тысяч рублей

Женщина возобновила деятельность по продаже трикотажа.

В Альметьевске оштрафовали предпринимательницу, нарушающую санитарно-эпидемиологические меры безопасности. Об этом сообщается в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Нарушительницей законодательства стала женщина, владеющая торговой точкой на улице Радищева. На момент полицейского рейда двери в магазин были открыты.

Так, в связи с рядом нарушений требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на бизнесвумен составили протокол и приговорили к административному наказанию в виде штрафа в размере 30000 рублей.

КВ
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