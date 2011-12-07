Марина Патяшина заявила о слежке за автомобилями, которые принадлежат изолированным владельцам

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Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила о камерах, следящих за автомобилями находящихся на изоляции татарстанцев.
На онлайн-брифинге она пояснила, что МВД проводит работу по отслеживанию машин, принадлежащим гражданам, которые находятся в базе обязанных находиться на временной изоляции.
В случае обнаружения таковой начнется проверка по факту нахождения за рулем человека – передвигался ли по городу изолированный или другой, у кого есть доверенность от владельца авто.