Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Марина Патяшина заявила о слежке за автомобилями, которые принадлежат изолированным владельцам

Правоохранители фиксируют, находился ли изолированный за рулем авто.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила о камерах, следящих за автомобилями находящихся на изоляции татарстанцев.

На онлайн-брифинге она пояснила, что МВД проводит работу по отслеживанию машин, принадлежащим гражданам, которые находятся в базе обязанных находиться на временной изоляции.

В случае обнаружения таковой начнется проверка по факту нахождения за рулем человека – передвигался ли по городу изолированный или другой, у кого есть доверенность от владельца авто. 

КВ
Лента новостей