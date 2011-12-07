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В Челнах скончался челюстно-лицевой хирург Дмитрий Смородинов

Врач ушел из жизни на 51-м году жизни.

В Челнах скончался челюстно-лицевой хирург Дмитрий Смородинов. Врач ушел из жизни на 51-м году жизни, передает ИА «Татар-информ».

За все 30 лет своей практики хирург получил огромное число благодарностей за проведение тысячи операций.

Смородинов возглавил отделение челюстно-лицевой хирургии БСМП в 2002 году, спустя 8 лет после окончания Ижевского государственного медицинского института.

13 лет он заведовал отделением челюстно-лицевой хирургии городской больницы № 5. Также врач был номинирован на республиканский конкурс «Уникальный случай».

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