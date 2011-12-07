В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С сегодняшнего дня в России не разрешается продавать алкоголь в магазинах, находящихся в жилых домах и на прилегающей к ним территориям. Об этом пишет «Парламентская газета».

В соответствующем постановлении сказано, что продажа подобной продукции допустима только в помещениях площадью не менее 20 кв. метров. А в регионах ограничения могут ввести вплоть до полного запрета.

Причиной такого нововведения стали многочисленные обращения и жалобы граждан, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка.

По информации Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, лидером по продаже алкоголя за 2019 год стала Сахалинская область — там на душу населения пришлось 11 литров спирта. Далее расположилась Республика Коми с показателем 10,6 литра, на третьем месте — Магаданская область (10,5 литра).

А вот практически непьющей нацией можно назвать Северную Осетию (0,5 литра), Ингушетию (0,1 литра) и Чечню (0,09 литра).