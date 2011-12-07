В Татарстане запустили сайт движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»

Недавно президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу о создании республиканского движения. Сейчас активно запущены горячая линия и сайт помощьрядом16.рф, на котором дается возможность получить или, напротив, оказать помощь.

Для этого на сайте запустили сервис «Мне нужна помощь». Там жителям республики предлагается заполнить анкету с описанием своей проблемы и указанием вида необходимой помощи.

Присоединиться к республиканскому движению может каждый. Для этого необходимо отправить свою заявку. Кстати, оказывать помощь можно не только людям, но и бездомным животным, сделав целевое пожертвование или оплатить один день его передержки.

О мерах поддержки можно узнать у специалистов движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» по телефону 8 800 700 9205.