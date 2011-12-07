Казанец посадил рябиновую аллею в честь Дня Победы

— Озеленением родного микрорайона занимаюсь уже давно. Наверное, в каждом дворе живет такой чудак, «возмутитель спокойствия». Хочется, чтобы нас всех окружала красота. У забора школы росли старые деревья, были заросли, горы мусора… Старые деревья срубили. Захотелось на этом замусоренном месте создать настоящую аллею. В 2015 году стал высаживать рябины. Саженцы в основном из Высокогорского района, последняя — из Пестречинского, — рассказывает Андрей Вячеславович. — Все приходилось делать своими руками: выкорчевывать корни срубленных деревьев, привозить саженцы, высаживать… Раньше как организовывались субботники во дворах? В окно выставлялся магнитофон, выносились усилители, включалась музыка, и люди выходили семьями, все вместе наводили порядок, сажали деревья. А сегодня, к сожалению, каждый зациклен только на себе. Говорят: «Кому надо, тот пусть и делает».

— А почему решили высадить именно рябины?

— Рябина самая неприхотливая. Она хорошо формируется, цветет, и ягоды у нее красивые. Зимой сюда прилетают птицы, чтобы полакомиться рябиной.

Я сажал эту аллею для души, для людей. Хочу, чтобы здесь была пешеходная зона, чтобы спокойно гуляли женщины с колясками, дети катались на велосипедах и самокатах… У нас, к сожалению, в городе приоритет отдается автомобилям.

На заборе вдоль аллеи — таблички, сделанные Андреем Вячеславовичем: «Рябины посажены в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Каждая рябина высажена в память о наших дедах и отцах. Ветки, пожалуйста, не ломайте. Мусор на аллее просим не бросать».

Но вежливые слова доходят не до всех. Люди продолжают мусорить, оставлять здесь бутылки, окурки, пакеты… Еще одна проблема — собаки, которых здесь любят выгуливать жильцы местных домов. Пришлось каждое деревце огородить.

И все-таки большинство людей с уважением и благодарностью относятся к аллее. Одна бабуля, которой скоро исполнится 85 лет, даже как-то поклонилась Андрею Вячеславовичу: «Спасибо большое тебе за труд! Назовем это Андрюшиной аллей!» Конечно, слышать такие слова очень приятно.

Рябиновая аллея — это только небольшая часть деревьев, которые посадил Андрей Черенков. По соседству, на территории гимназии № 8, благодаря ему растут 120 рябин. Здесь нас встретили не только молоденькие рябины, но и сказочные персонажи, добродушные, веселые лесные жители, которые нашли свой дом на стволах взрослых деревьев и пеньках. Все что нужно для их создания — тазы и тазики, старые каски, обувь плюс фантазия. Все гениальное просто!

Справка «КВ»

Андрей Черенков родился в Казани 7 февраля 1959 года. Окончил КХТИ. Заслуженный работник культуры РТ. Автор фоторабот, которые вошли в книги «Православные храмы-памятники Казанского края» (2013) и «Храмы нашей памяти» (2016). Подвижнический труд Андрея Черенкова отмечен высокими наградами: знаком отличия Казанской епархии Русской православной церкви «За церковные заслуги» и дипломом республиканского конкурса «Благотворитель года» (2011), медалью РПЦ святителя митрополита Макария (2014).

В прошлом году указом Президента Татарстана Рустама Минниханова за большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций русского народа Андрей Черенков награжден медалью РТ «За доблестный труд».