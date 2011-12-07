Скончался бывший ректор Казанского университета Александр Коновалов

На 88-м году жизни скончался бывший ректор Казанского университета, профессор КФУ Александр Коновалов. Вся его научная жизнь была неразрывно связана с вузом, начиная с момента окончания химического факультета в 1956 году.

В 1979 году Александр Коновалов возглавил вуз и пробыл в должности ректора до 1990 года, отмечается в сообщении пресс-службы КФУ. Его называют лидером казанской химической школы, ученым с мировым именем и просто организатором науки.

Он стал автором почти тысячи научных трудов, в том числе и свыше 50 авторских свидетельств и патентов, некоторые из которых сейчас используются в промышленности. Обладатель множества наград, лауреат премий СССР и Татарстана. Был действительным членом Российской академии наук и Академии наук Татарстана. Прощание с ученым пройдет 6 мая в КФУ.