Ставим лайк: самые интересные места для фото в Казани

Старо-Татарская слобода

Один из самых красивых кварталов города, который до сих пор сохраняет в себе самобытность и неповторимый татарский колорит. Вы сможете увидеть уникальную татарскую архитектуру, посетить различные музеи и мечети, а также прогуляться вдоль нарядных расписных ворот, которые, к слову, стали очень популярным местом для фото среди туристов.

Национальная библиотека Республики Татарстан

После реставрации библиотека переехала в Национальный культурный центр «Казань». И обзавелась новым стеклянным залом, на который можно подняться и сделать фотографии города. А на втором этаже библиотеки есть эффектно свисающие, подсвеченные разными цветами буквы, которые уже полюбились местным инстаграмщикам.

Urban, бизнес-центр на улице Островского

Здание бизнес-центра построено всего год назад, но уже стало местом притяжения не только блогеров, но и просто любителей сделать красивый снимок. Во многом это связано с нетипичной для города архитектурой.

По задумке авторов проект должен был выглядеть как пышный оазис посреди плотно застроенного города — и у них получилось. Фасад здания сильно выделяется и днем, но именно ночная подсветка делает этот объект настолько лакомым кусочком для любителей сделать эффектный кадр.

Дом Ушковой

Одно из самых ярких зданий города. Оно совмещает в себе элементы архитектуры разных эпох, а каждое помещение обладает уникальным стилем — от неоготики до бонапартистского ампира и рококо. А впечатляющей частью библиотеки является грот в виде пещеры, в котором расположен зимний сад. До 2020 года в доме Ушковой располагалась Национальная библиотека, сейчас здание находится на реставрации. Однако сделать впечатляющий снимок фасада в стиле эпохи барокко вам никто не запретит.

Казанский Кремль

Главная достопримечательность Казани до сих пор остается лидером по количеству фотографий. Это колоссальное сооружение гармонично сочетает в себе русские и татарские культурные традиции.

Кремль включает в себя несколько исторических комплексов, среди которых: башня Сююмбике, Благовещенский собор, Пушечный двор и мечеть Кул-Шариф, а также множество музеев: Музей ислама, Музей естественной истории Татарстана, Музей-мемориал ВОВ, Центр «Эрмитаж-Казань» и другие. Почти любое место внутри Кремля или рядом с ним подходит для потрясающих фотографий.

Кто-то захочет сделать снимок рядом с символом Казани — драконом Зилантом, кто-то — сфотографировать памятник великому татарскому поэту — Мусе Джалилю, а кто-то — обязательно захочет запечатлеть пейзаж Кремля с другого берега Казанки.

Юбилейная арка

Юбилейная арка — нечастый гость на просторах инстаграма, но не менее прекрасный в сравнении с другими достопримечательностями Казани. Это мемориальное сооружение обладает статусом памятника истории и культуры республиканского значения и было возведено в честь столетия Казанского порохового завода.

Арка является частью парка им. Петрова, а горожане называют ее просто «Красные ворота». Яркое, броское, контрастирующие с остальным фоном сооружение непременно придется по вкусу любителям фотографии.

Центр семьи «Казан»

Главный загс Казани в виде огромной чащи подходит не только для заключения браков, но также пользуется большой популярностью у любителей фотографии. Здание имеет смотровую площадку, на которой открывается потрясающий вид на панораму города. А по периметру расположены статуи зилантов и барсов, с которым любой желающий может сделать снимок.

Дворец земледельцев

Одно из самых запоминающихся зданий города, в нем располагается Министерство сельского хозяйства Татарстана. В дворце слиты воедино такие архитектурные стили, как классицизм и ампир. Через дворец земледелия прорастает огромное 20-метровое дерево, символизирующее плодородие. А вечером любители фотографии смогут увидеть здание во всей красе — оно начинает подсвечиваться ярким зеленым цветом.

Парк «Урам»

Объект расположен недалеко от кремлевской набережной. Парк полюбился не только любителям экстремальных видов спорта, но и блогерам. Аккуратная территория, яркие площадки и бетонные фигуры быстро помогают набирать лайки, а если получится поймать закат — эффектное фото гарантировано.

Колокольня Богоявленского собора

Тем, кому интересны, высота и простор, рекомендуем посетить колокольню Богоявленского собора на улице Баумана. Это одно из самых высоких зданий города. С её высоты в 74 метра открываются отличные виды: Кремль, улицы Баумана и Петербургскую, Казанский цирк, Казанский федеральный университет, Петропавловский собор и другие достопримечательности.

Колокольня строилась при старом храме 4 года и была закончена в 1897 году. Согласно статья в газетах того времени, на нее ушло 2 млн кирпичей.



