В Доме Дружбы народов Татарстана откроется выставка плакатов и листовок времен ВОВ

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8 мая в 10.00 в Доме Дружбы народов Татарстана состоится открытие выставки репринтов плакатов, листовок и газет периода Великой Отечественной войны на языка народов СССР, об этом сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.
На выставке впервые будут представлены листовки политуправления Красной Армии, содержащие сведения о героях Советского Союза разных национальностей на татарском, грузинском, армянском, таджикском, башкирском и других языках.
Один из стендов будет посвящен статьям Ильи Эренбурга о народах СССР: «Татары», «Киргизы», «Армяне» и др.
Вход на выставку свободный.