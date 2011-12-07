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В Доме Дружбы народов Татарстана откроется выставка плакатов и листовок времен ВОВ

Один из стендов будет посвящен статьям Ильи Эренбурга о народах СССР.

8 мая в 10.00 в Доме Дружбы народов Татарстана состоится открытие выставки репринтов плакатов, листовок и газет периода Великой Отечественной войны на языка народов СССР, об этом сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.

На выставке впервые будут представлены листовки политуправления Красной Армии, содержащие сведения о героях Советского Союза разных национальностей на татарском, грузинском, армянском, таджикском, башкирском и других языках.

Один из стендов будет посвящен статьям Ильи Эренбурга о народах СССР: «Татары», «Киргизы», «Армяне» и др.

Вход на выставку свободный.

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