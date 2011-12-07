В Казани на 85-году жизни скончалась музыковед и педагог Юлдуз Исанбет

В Казани 5 мая прощаются с музыковедом и педагогом Юлдуз Исанбет. Она скончалась на 85-м году жизни. Дочь писателя и драматурга Наки Исанбета будет похоронена на Старо-Татарском кладбище в столице Татарстана.

На этом кладбище похоронены Габдулла Тукай, Салих Сайдашев, Баки Урманче, сообщает ИА «Татар-информ». Юлдуз Исанбет окончила государственную консерваторию в 1962 году и защитила кандидатскую диссертацию на тему «Муса Джалиль и татарская музыкальная культура».

С 1962 года по 1994 год она преподавала в Казанской консерватории. В период с 1993 года по 1996 год была научным сотрудником Института татарской энциклопедии Академии наук Татарстана. Она является автором более 100 статей по вопросам татарской музыкальной культуры.