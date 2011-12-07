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В Набережных Челнах скончалась экс-директор музыкальной школы №6

Гульшат Ахмедова руководила школой имени Салиха сайдашева 11 лет.

Скончалась бывший директор музыкальной школы № 6 имени Салиха Сайдашева Гульшат Ахмедова. Она руководила учреждением 11 лет и покинула пост в прошлом году. 

Женщина не дожила до своего 48-летия несколько дней — пишет ИА «Татар-информ». При ней школа стала одной из лучших в Татарстане, а ее воспитанники — лауреатами и победителями международных и всероссийских конкурсов. 

В прошлом году школа была капитально отремонтирована — эту заслугу приписывают Ахмедовой. Колеги характеризуют ее как самоотверженного и энергичного руководителя. 

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