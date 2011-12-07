Зоозащитники попросили власти Татарстана помочь частным приютам и бездомным животным

Сотрудники Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Кот и Пес» опубликовали открытое письмо к властям Татарстана с предложениями по регулированию численности беспризорной живности. Зоозащитники предлагают помочь частным приютам и приводят конкретные статистические данные.

В письме за подписью руководитея фонда Альберта Галиева опубликован призыв к созданию совместной рабочей группы из числа чиновников и активистов. Ранее он высказывал это предложение «Казанским ведомостям». Кроме того, в письме приводится статистика, как контракт по отлову животных выполнил частный приют «Кот и Пес», в сравнении с другими организациями, о чьей деятельности автор сообщения высказывается негативно.

Галиев призывает власти Татарстана строить муниципальные приюты и поддерживать частные, находящиеся в статусе некоммерческих общественных организаций. Первые будет удобно контролировать госорганам, а вторые — работают не по принципу заработка денег, а потому с некоторыми проблемами справится не могут.

Тема бездомных животных вновь всплыла в Татарстане после печального инцидента 29 апреля. Стая собак напала на 11-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу, он оказался в реанимации. По данному факту было возбуждено уголовное дело.