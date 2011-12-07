5 июня стартует прием заявлений о выборе участка для голосования

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ с 5 июня приступает к приему заявлений о выборе участка для голосования по поправкам к Главному документу страны по месту пребывания. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Все желающие смогут воспользоваться механизмом „Мобильный избиратель“ на общегосударственном голосовании, которое состоится 1 июля», — гласит текст.

К слову, обращения принимаются в период с 5 по 21 июня. Для осуществления выбора подходящего участка избиратель должен иметь при себе паспорт. В случае отсутствия основного документа гражданина РФ предлагается представить временное удостоверение личности. Написать заявление о внесение в перечень избирателей по фактическому месту присутствия позволяется лишь единожды.

Посетители МФЦ обязаны иметь при себе индивидуальные средства защиты и придерживаться социального дистанцирования. Прием граждан будут проходить в полном соответствии нормам санбезопасности.

Подать запрос можно в каждом из 59 офисов «Мои документы». Помимо прочего, с 5 по 21 июня есть возможность подать обращение в территориальный избирком, а также посредством портала Госуслуг России. С 16 по 21 июня — в участковый избирком.

Кстати, отдать свой голос можно до старта основного этапа референдума: с 25 по 1 июля. Данная альтернатива предусмотрена для избежания большого стечения народа.