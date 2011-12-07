Казань участвует в голосовании за получение звания «Город трудовой доблести»

Это предложение на рассмотрение заместителю секретаря Генерального совета Единой России, координатору партийного проекта «Историческая память» Александру Хинштейну внес Герой социалистического труда Максим Оводенко из Самары. Он считает, что одновременное голосование по этим двум вопросам позволит как можно большему количеству россиян проголосовать за города, претендующие на звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Напомним, на звание «Город трудовой доблести» претендуют 20 российских городов. Казань - один из них. По данным депутата Госдумы РФ Ольги Павловой, на данный момент инициативу о присвоение этого почетного звания Казани уже поддержали почти 2,5 миллиона человек.

Татарстанцы могут отдать свой голос за Казань на сайте kzn.ru. А 12 июня, в День России, свои подписи в поддержку любимого города можно будет оставить на специальных баннерах, которые будут размещены на железнодорожных вокзалах.